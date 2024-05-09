Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı başlıyor

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı, cuma günü Samsun'da başlayacak.



Vezirköprü Çamlık Parkı'nda yarın gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak organizasyon, Vezirsuyu Tabiat Parkı bölgesinde koşulacak.



Organizasyon öncesi Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bahçesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, Samsun'da turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmden hak ettiği payı alabilmesine katkı sağlamak amacıyla şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 10-12 Mayıs'ta Vezirköprü'de yapılacağına işaret eden Cıdıroğlu, "Samsun'un tanıtımı açısından adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak olan offroad şampiyonasını bu anlamda oldukça önemli bir organizasyon olarak görüyorum. Bugüne kadar gerek ulusal gerekse uluslararası arenada çok sayıda organizasyon ve festivale başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan şehrimiz, çok sayıda yerli ve yabancı turisti de ağırlamıştır. Bu yarışı takip etmeye gelen misafirlerimiz Karadeniz'in incisi Samsun'un doğasını, tarihini ve kültürünü keşfetme imkanı bulacak." dedi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ise yarışmanın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri içinde yer aldığına dikkati çekerek, "Offroad yarışmaları ile başlayacak olan etkinliklerimiz 19 Mayıs günü zirve noktasına ulaşacak. Sadece Samsunlularla değil, bölgenin, coğrafyanın ve Türk milletinin tamamıyla kucaklaşacak." diye konuştu.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz da 2024 sezonunun ilk yarışının Samsun'da başlayacağını belirtti.



Samsun'dan sonra sırasıyla Ankara, Giresun, Denizli, Trabzon, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta yarışların yapılacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"2024 sezonunun bu önemli yarışı Vezirköprü'nün doğal güzelliklerini ortaya koyan Vezirsuyu Tabiat Parkı bölgesinde yer alan toprak zeminli etaplarda olacaktır. İki gün boyunca devam edecek olan mücadele, 11 Mayıs Cumartesi günü Vezirsuyu bölgesinde yer alan 11 kilometrelik 4 etaptan ve 12 Mayıs Pazar günü ise İncesu mevkisinde yer alan 6 kilometrelik seyirci özel etabından oluşmaktadır. Yarış ödül töreni ile sona erecektir."





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