Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
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06 Mart 2025 14:44
Son güncelleme 06 Mart 2025 15:03
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe
Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray

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