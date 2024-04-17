Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisi heyecanı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisi perşembe günü başlayacak. Serinin ilk maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisi heyecanı
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17 Nisan 2024 14:19
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisi perşembe günü başlayacak.

Serinin ilk maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Final etabında 3 galibiyete ulaşan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Final serisi maçlarının programı şu şekilde:

18 Nisan Perşembe:

18.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)

20 Nisan Cumartesi:

15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)

23 Nisan Salı:

15.30 Danilo's Pizza Bursa Ant Spor- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Gemlik)

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