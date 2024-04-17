Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisi heyecanı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisi perşembe günü başlayacak.
Serinin ilk maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Final etabında 3 galibiyete ulaşan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
Final serisi maçlarının programı şu şekilde:
18 Nisan Perşembe:
18.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)
20 Nisan Cumartesi:
15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)
23 Nisan Salı:
15.30 Danilo's Pizza Bursa Ant Spor- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Gemlik)
Serinin ilk maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Final etabında 3 galibiyete ulaşan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
Final serisi maçlarının programı şu şekilde:
18 Nisan Perşembe:
18.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)
20 Nisan Cumartesi:
15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)
23 Nisan Salı:
15.30 Danilo's Pizza Bursa Ant Spor- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Gemlik)
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