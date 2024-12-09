Türkiye Güreş Federasyonunda iki aday yarışacak

Türkiye Güreş Federasyonunun 18 Aralık'ta gerçekleşecek olağan genel kurulu için Taha Akgül ve Selçuk Çebi'nin başkan adaylıkları kabul edildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Aday Değerlendirme Komisyonu, Akgül ve Çebi'nin adaylık dosyalarını inceledi. Komisyon her iki isminde de yeterli imzayı topladığını kararlaştırarak, adaylıkları kabul etti.



Ankara'da 18 Aralık'ta gerçekleşecek genel kurulda Taha Akgül ve Selçuk Çebi, federasyonun yeni başkanı olmak için seçime girebilecek.



Mevcut başkan Şeref Eroğlu ise genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.



