Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu: 'Tour of Antalya önemli bir marka'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) şehir için önemli bir marka haline geldiğini söyledi.



Başkan Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 5'incisi düzenlenen Tour of Antalya'nın büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bu organizasyonla beraber şehir için çok önemli bir marka oluşuyor. Turizmde ülkemizin hedeflerine ulaşması için bu oluşan marka mühim. Şehrin de bu organizasyona katkısı büyük. Bu yüzden de Haydar Barut ve Aydın Ayhan Güney gibi bu işlerin koordinesinde yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.



Tour of Antalya'nın bu yılki organizasyonunu değerlendiren Müftüoğlu, "Bu organizasyonda iki tane 'World Tour' takımı var. Bu durum Antalya'da çok önemli bir marka çıktığını gösteriyor. Bundan sonra Antalya Bisiklet Turu çok daha büyüyecek. Dünyanın en önemli markaları arasına girecek. Katılan takımların seviyesine baktığımız zaman bu organizasyonun gerçek potansiyelini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Federasyon olarak önemli işlere imza attıklarını belirten Müftüoğlu, "Bu işleri de Bakanımız Osman Aşkın Bak ile birlikte yapıyoruz. Geçen yıl iki madalya aldık. Bugüne kadar tarihte Avrupa'da madalya almamıştık. Dört profesyonel takımımız var. 2010'a kadar ise profesyonel takımımız yoktu." değerlendirmesinde bulundu.



- "Bisikletin tabana yayılmasını ve halkın bisikleti sevmesini sağlıyor"



Müftüoğlu, Türkiye'nin bisiklet organizasyonlarıyla ilgili ise şunları kaydetti:



"Antalya Bisiklet Turu, bisikletin tabana yayılmasını ve halkın bisikleti sevmesini sağlıyor. Federasyon olarak 100. yılımızı tamamladık. Yeni yüzyılda da çok önemli bir start veriyoruz. 2008'e kadar ülkemizde Antalya Bisiklet Turu'nun kategorisinde bir organizasyon yoktu. Artık bu kategoride iki yarış düzenliyoruz. Sezonu Antalya Bisiklet Turu ile açıyoruz ve İstanbul Bisiklet Turu ile kapatıyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Cumhurbaşkanımızın 100. yıl vizyonuyla yeni hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflere çok önemli bir başlangıç yapıyoruz. Geçen sene 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığımızın himayesi altında yapıldı. Bundan dolayı bisiklet ülkesi olma yolunda gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."



- "2028'in startını bugünden verdik"



Federasyonun olimpiyat hedefleriyle ilgili konuşan Müftüoğlu, "Bu yıl olimpiyata gidiyoruz. Veledromda da yeni hedefler koyduk. Yıldızlar kategorisindeki sporcularla ve yabancı antrenörlerle birlikte yıllardır olmayan bir ekibi oluşturuyoruz. 2028 ile ilgili startı bugünden verdik. Veledromda çok uzun yıllardan sonra 2028 Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.