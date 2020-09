Türk Telekom ve Saran Group iş birliği: S Sport2 Tivibu'da

Türkiye'de spor kültürünün gelişimini destekleyen Türk Telekom, yeni nesil televizyon platformu Tivibu üzerinden basketboldan futbola, voleyboldan tenise, doğa sporlarından motor sporlarına kadar birçok içeriği ekranlara taşımaya devam ediyor. 15 HD spor kanalı ile sporseverlerin ilgi odağı olmayı sürdüren Tivibu, Saran Group ile yaptığı anlaşma ile S Sport ve NBA TV'nin ardından S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da bünyesine kattı.



Türk Telekom ve Saran Group iş birliği 17 Eylül Perşembe günü düzenlenen imza töreniyle duyuruldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'de basketbolun coşkusunu ekranlara taşıyan, Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarının sahibi Tivibu'nun, tüm sporseverlerin heyecanını artıracak yeni bir anlaşmaya daha imza attığını belirtti.



Önal, şunları söyledi: "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom olarak, Tivibu ile geleneksel televizyon yayıncılık anlayışını değiştiriyoruz. Zengin içeriğimizin yanı sıra IPTV'de ve Tivibu Go platformlarımızda 'durdur izle, tekrar izle, geri al izle' gibi kullanıcı dostu teknolojilerimizle abonelerimize tüm platformlar üzerinden ayrıcalıklı televizyon deneyimi yaşatıyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile mevcut iş birliğimizi daha da ileriye taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Tivibu izleyicileri yeni sezonda, S Sport ve NBA TV kanallarının yanı sıra S Sport2 ve EDGEsport kanallarına Tivibu ve TivibuGo üzerinden her an her yerden erişebilecekler. Türk Telekom olarak günden güne zenginleştirdiğimiz dijital servislerimizle müşterilerimize yeni deneyimler yaşatmayı sürdüreceğiz."



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise şöyle konuştu: "Türk Telekom ile S Sport ve NBA TV kanallarımızla başlayan işbirliğimizi Tivibu platformuna S Sport2 ve EDGEsport kanallarımızı da ekleyerek büyüttük. Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak. Bugün yapılan işbirliği ile bu amacımız doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."



Spor denince Tivibu



Yapılan anlaşma ile Tivibu platformu üzerindeki spor kanallarının sayısı 17'ye çıkarken Tivibu aboneleri farklı spor dallarına ait zengin içerikleri diledikleri zaman izleme ayrıcalığına sahip olacaklar. Sporseverler, Tivibu Spor üzerinden Belçika Pro League, Türkiye Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi içeriklerine ulaşabilecek.



Türkiye'nin premier spor kanalı S Sport'un geniş yayın yelpazesinde, İngiltere Premier Ligi, NBA, Formula 1, Moto GP, ATP 500, Copa Libertadores, Copa Sud Americana, Barça TV, Bayern TV, Dünyadan Plaj Voleybolu Maçları, UFC, WWE ve RAW Dövüş Sporları, Monster Jam, FIS, X Games, Probull Riding, The World's Strongest Man, FIA Rallycross, Formula E: Street Racers gibi ekstrem sporların yanı sıra spor dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı, futbol ve basketbol branşlarında stüdyo programları yer alıyor.



Yayın hayatına Mart 2019'da başlayan S Sport2 ise, Bundesliga ve Bundesliga 2 Ligi, Portekiz Süper Ligi, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, NCAA Basketbol, NFL, WNBA, CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi, Diamond League, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, Juventus TV, Roma TV, MLS, Wimbledon, ATP 250, WTA gibi daha fazla premium spor içeriğini izleyiciyle buluşturuyor.



Ayrıca sporseverler EDGEsport kanalı ile kaykay, motoscross, BMX, dağ bisikleti, sörf, kayak gibi extreme spor dallarının heyecanına ortak olacaklar. Tivibu'dan süper paket kapsamında hizmet alan sporseverler S Sport'u 73 no'lu kanaldan, S Sport2'yi 74 no'lu kanaldan, NBA TV'yi 75 no'lu kanaldan, EDGEsport'u ise 76 no'lu kanaldan izleyebilecekler.



Türk Telekom Grubu hakkında



179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye'nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, "müşteri odaklı" ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan



Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini 'Türk Telekom' tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.



"Türkiye'nin Çoklu Oyuncusu" Türk Telekom, 30 Haziran 2020 itibarıyla 15,3 milyon sabit erişim hattı, 12,2 milyon genişbant, 3,3 milyon TV ve 22,8 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye'yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.921 çalışanıyla hizmet vermektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.'nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.'nin doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş'nin ise dolaylı olarak %100'üne sahiptir.



Saran Group Hakkında



1990 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Group, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm, havacılık, ve savunma olmak üzere 6 sektörde faaliyet göstermektedir. Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 33 şirket ve 3.500'ü aşkın çalışanıyla Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biridir.