Türk Telekom, mağlubiyetle başladı!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında evinde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'e 93-96 yenildi.Mücadelenin ilk bölümü karşılıklı sayılarla 12-11 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom, pota altından ve üçlüklerle bulduğu sayılarla farkı 6'ya (22-16) kadar çıkardı. Kalan bölümde Ratiopharm Ulm daha etkili olsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 23-20 önde geçti.İkinci periyota iyi başlayan Alman ekibi ilk 5 dakikaya 35-28 önde girdi. Çeyreğin orta bölümü iki takımın karşılıklı sayılarıyla devam etti. Serbest atışlardan istediği verimi alamayan Türk Telekom, soyunma odasına 39-48 geride gitti.Üçüncü çeyrekte Usher ve Doğuş Özdemiroğlu ile sayılar üreten Türk Telekom, 24. dakikada farkı 2'ye (53-55) indirdi. Orta bölümde etkili oyununu sürdüren başkent ekibi, 64-61 öne geçti. Jensen'in iyi oyunu ve boyalı alan sayılarıyla Ratiopharm Ulm, üçüncü çeyreği 70-65 önde tamamladı.Final periyodunun ilk dakikasında 5 sayılık seri yakalayan Ratiopharm Ulm, farkı 10'a (65-75) çıkardı. Türk Telekom, maçın sonuna 4 dakika 38 saniye kala skoru 76-81'e getirdi. Alman ekibi kalan bölümde farkı korudu ve karşılaşmayı 96-93 kazandı.AnkaraMichele Rossi (İtalya), Nick Van Den Broeck (Belçika), Stefan Calic (Sırbistan)Allman 14, Berkan Durmaz 10, Ata Kahraman, Doğuş Özdemiroğlu 6, Bankston 12, Usher 24, Yavuz Gültekin 3, Simonovic 7, Jaleen Smith 17Schoormann 9, Jensen 18, Ledlum 10, Mark Smith 23, Sengfelder 11, Weidemann 12, Osborne 6, Anigbata, Garavaglia 4, Diakite 3, Faye23-2039-4865-7039.29 Mark Smith (Ratiopharm Ulm)