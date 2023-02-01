Türk Telekom evinde rahat kazandı

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu 13. hafta mücadelesinde Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini 76-63 yendi.



Mücadeleye iyi başlayan Türk Telekom, Bouteille, Rıdvan Öncel ve Berk Demir'in sayılarıyla periyodun ilk 3 dakikasında 8-0'lık seri yakaladı. Bu dakikadan sonra sert savunma uygulayarak, Martin, Bibbs ve Morgan'la bulduğu sayılarla 7-0'lık seri yakalayan Slask Wroclaw, periyodun bitimine 5 dakika kala farkı bire (8-7) indirdi. Bu dakikadan sonra rakibine sadece 2 sayı imkanı tanıyan, rakip potaya 11 sayı atan Türk Telekom, ilk periyodu 19-9 önde tamamladı.



İkinci periyota iyi başlayan ve Niziol, Parakhouski, Dziewa ile boyalı alandan sayılar bulan konuk ekip, 13. dakikada farkı 2 sayıya (21-19) indirdi. Bu dakikadan Türk Telekom, Berk Demir ve Taylor'la bulduğu sayılarla 17. dakikada farkı 8 sayıya (32-24) çıkardı. Boyalı alandaki etkili oyununu sürdüren konuk ekip farkı yeniden eritmeyi başarırken, Türk Telekom soyunma odasına 34-32 önde girdi.



Üçüncü çeyreğe her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başladı. Konuk ekip, boyalı alan ve dış atışlarla bulduğu 5 sayıyla 22. dakikada müsabakada ilk kez öne geçti: (36-37) Türk Telekom, rakibine Grant ve Bouteille ile bulduğu üçlüklerle karşılık verirken mücadelenin 25. dakikası 45-42 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin üçüncü periyotu 55-51 Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlandı.



Final periyoduna Grant ve Semih Erden'le bulduğu sayılarla iyi başlayan Türk Telekom, 33. dakikada farkı 7'e (61-54) yükseltti. Taylor, Bouteille ve Sestina ile bulduğu sayılarla mücadelenin bitimine 1.30 dakika kala farkı 10 sayıya (71-61) yükselten Türk Telekom, etkili oyunuyla mücadeleyi 76-63 kazandı.



Salon: Ankara

Hakemler: Jordi Aliaga (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Noam Gordon (İsrail)

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 2, Grant 11, Bouteille 18, Berk Demir 11, Jones 9, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Semih Erden 2, Taylor 14, Erkan Yılmaz, Eric, Sestina 9

Slask Wroclaw: Morgan 17, Martin 4, Dziewa 7, Bibbs 9, Niziol 12, Kolenda, Parakhouski 9, Pavlov, Mindowicz 5

1. Periyot: 19-9

Devre: 34-32

3. Periyot: 55-51

5 faulle oyundan çıkan: 33.25 Martin (Slask Wroclaw)





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