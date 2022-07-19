Türk Telekom'dan 1 yıllık imza

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, Burak Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'dan 1 yıllık imza
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19 Temmuz 2022 15:44
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, oyuncusu Burak Gözeneli ile ilgili kararını verdi. Telekom, Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

BURAK GÖZENELİ 1 YIL DAHA TELEKOM'DA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Burak Gözeneli 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 59 numaralı formasını terleten Burak Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme yeniledik." ifadeleri kullanıldı.

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