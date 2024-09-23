Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i ağırlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 24 Eylül Salı günü BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya ekibi Lietkabelis'i ağırlayacak. Maç, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i ağırlayacak
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23 Eylül 2024 10:48
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Geçen sezon 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle B Grubu'nu 6'ncı sırada tamamlayarak 8'li final turuna kalmayı başaran başkent temsilcisi, İngiliz ekibi London Lions'a deplasmanda 100-77 yenilerek çeyrek finale yükselme şansını kaybetmişti.

Sezon sonunda başantrenör Selçuk Ernak ile yollarını ayıran Türk Telekom, bir sezon aranın ardından başantrenör Erdem Can'ı yeniden takımın başına getirdi.

Türk Telekom, Erdem Can yönetiminde ligde 2022-23 sezonunu lider bitirmiş play-off'ta yarı finale çıkmış ve BKT Avrupa Kupası'nda final oynamıştı.

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