Türk Telekom Basketbol evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın açılış maçında Türk Telekom, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-66 mağlup etti.



Maça özellikle dış şutlarla çok iyi başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 25-10 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı koruyan Onvo Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına 45-30 üstün gitti.



Üçüncü çeyreğin sonlarında maça ortak olan Türk Telekom, son periyoda girilirken 22. dakikada 20'ye (30-50) çıkan farkı 6'ya kadar düşürdü: 54-60. Son çeyrekte rakibine sadece 6 sayı şansı tanıyan Türk Telekom, ikinci yarının başında 20 sayı geriye düştüğü maçı 16 sayı farkla 82-66 kazandı.



Türk Telekom, bu sonuçla 19. maçında 16. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 12. yenilgisini yaşadı.



Öte yandan karşılaşmanın bilet gelirleri, depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak. Karşılaşma öncesi de iki takım oyuncuları sahaya "Tek yürek Türkiye" pankartıyla çıktı.



Salon: Ankara



Hakemler: Aytuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner



Türk Telekom: Grant 21, Rıdvan Öncel, Berk Demir 4, Bouteille 12, Jones 11, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Taylor 11, Erkan Yılmaz 9, Sestina 14



Onvo Büyükçekmece Basketbol: Weber 13, Harris 7, Yesukan Onar 2, Sajus 6, Rivers 4, Kulvietis 8, Metehan Akyel 14, Can Maxim Mutaf 10, Tayfun Erülkü 2



1. Periyot: 10-25



Devre: 30-45



3. Periyot: 54-60





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