Türk Telekom, Almanya deplasmanında

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında Hamburg Towers'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Almanya deplasmanında
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10 Ocak 2022 14:21
Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 9. haftasında Türk Telekom, 11 Ocak Salı günü Almanya temsilcisi Hamburg Towers'a konuk olacak.

Hamburg'da Edel-Optics.de Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

İlk yarının son maçında Almanya'da sahaya çıkacak Türk Telekom, grupta 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Bu sezon Avrupa'da 3 galibiyet elde eden Hambutg Towers ise 10 takımın yer aldığı grupta 8. sırada yer alıyor.


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