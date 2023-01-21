Türk futbolunun "İlhan Ağabeyi" vefatının 6. yılında yarın anılacak.Teknik direktör değişiklikleri, Afrika'dan yaptığı transferler ve altyapıya verdiği önemle Türk futbol tarihindeki yerini alan Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav, Kosova'nın başkenti Priştine'den 1910'da göç eden bir ailenin çocuğu olarak 4 Ekim 1935'te Ankara Hamamönü'nde doğdu.Çocukluk yıllarında babasının işlettiği değirmende çalışan Cavcav, iş hayatına un sektöründe atıldı ve fabrikatörlüğe kadar ulaşan başarısını futbol sahalarına da taşıdı.Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısından yetişen ya da uygun maliyetle transfer ettiği futbolcuları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a yüksek bonservis bedelleriyle satan Cavcav, un tüccarlığının yanına "futbol tüccarı" unvanını da ekledi.Cavcav, transfer hikayeleri, teknik direktör değişiklikleri ve kendine has üslubuyla Türk futbolunun "nevi şahsına münhasır" simalarından biri oldu.Kulüp başkanlarıyla yaptığı tartışmalar ve gündeme dair çıkışlarıyla futbol kamuoyunda her zaman kendisinden bahsettirmeyi başaran Cavcav, oyuncu olarak girdiği futbol sektöründe yönetici olarak Gençlerbirliği Kulübünün 37 yıl başkanlığını yaptı.Hayatında bir süre futbol da oynayan İlhan Cavcav, ilk başkanlık tecrübesini Hacettepe'de yaşadı.İş insanı olarak Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girmeyi başaran Cavcav, başkanlık kariyerine başladığı Hacettepe ile yeniden futbola döndü.Doğduğu Hamamönü mahallesinin mor-beyazlı takımının başına 1975'te geçen Cavcav, aynı yıl kulübün küme düşmesini engelleyemeyince istifa etti.Yahya Demirel'in 1977 yılında başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna giren Cavcav, kırmızı-siyahlılarda 1978 yılında başkanlığa getirildi ancak dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce görevinden ayrıldı.Gençlerbirliği'ne 1981 yılında yeniden başkan seçilen İlhan Cavcav, 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı-siyahlı ekibi, kümede tutmak için gayret etti.Türkiye Futbol Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettiren Cavcav, takımını 2. Lig'de tuttu.Gençlerbirliği, bir sezon sonra yükseldiği Birinci Lig'de (Süper Lig) mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası'nı 2 kez müzesine götürme başarısı gösterdi.Genç ve yetenekli futbolcuları yüksek bonservis bedelleriyle satarak adından söz ettiren duayen başkan, kazandırdığı modern tesis ve borçsuz kulüp yönetimi anlayışıyla da örnek oldu.İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde teknik direktör değiştirmesiyle sık sık gündeme geldi.Teknik direktör değişikliğini "taktik" gibi kullanan Cavcav, görev süresinde 42 farklı teknik adamla çalıştı.Başkanlık koltuğunda oturduğu 37 yılda 56 teknik adam değişikliğine giden İlhan Cavcav, bu süreçte en çok Mesut Bakkal'a takımı emanet etti.Yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile giden İlhan Cavcav'ın yöneticiliği süresince yaptığı ucuz maliyetli transferler ses getirdi. İlhan Cavcav Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a 34 futbolcu sattı.Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye "astronomik" bir rakama veren Cavcav, Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu.Afrika kıtasındaki ülkelerde maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun Türkiye'ye gelmesini sağladı.Kamerunlu Njitap Geremi'yi İspanya'ya giderek Real Madrid'e 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında satan Cavcav, bu macerasını her fırsatta anlattı.İngilizce ya da İspanyolca bilmediği için garsondan istediği peçeteye "5 milyon dolar" yazarak pazarlığa son verdiğini anlatan Cavcav, geliri kırmızı-siyahlı kulübün tesisleşmesinde kullandı.Cavcav, Kulüpler Birliği Vakfının kurulmasına da öncülük etti.Birliğe 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlık yapan Cavcav'a, Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı unvanı da verildi.Türk futboluna yön veren isimlerden Cavcav, yayın gelirlerinin kulüplere dağıtımında uygulanan "havuz modeli"nin oluşturulmasında da önemli rol oynadı.İlhan Cavcav, yaşamının son günlerinde sağlık problemleri yaşaması rağmen futboldan uzak kalmadı.Doktorların uyarısına rağmen Cavcav, stata gelerek battaniyeye sarılı şekilde maçları izlemeye devam etti.Yaşlılığa bağlı hastalıkları da bulunan Cavcav, 22 Ocak 2017'de Ankara'da yaşamını yitirdi.Futbol kamuoyunun yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninin ardından İlhan Cavcav'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.İlhan Cavcav'ın hayata veda etmesinin ardından Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.Gençlerbirliği, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.Kırmızı-siyahlılar, bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönmeyi başarsa da 2020-2021 sezonunda yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmazken, başkanlığa Niyazi Akdaş seçildi.Son iki sezondur Spor Toto 1. Lig'de yer alan Gençlerbirliği, efsane başkanının vefatı sonrası hem ekonomik hem de sportif olarak İlhan Cavcavlı günlerinden uzak bir görüntü sergiledi.İlhan Cavcav döneminde Süper Lig'in "çok konuşulan" takımlarından kırmızı-siyahlılar, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de "yaşam" mücadelesi veriyor.