Türk basketbolunda önlenemez çöküş

Çöküşteki Türk basketbolunun bir macerası daha hüsranla sonuçlandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'ndan sonra 2024 Olimpiyatları'na da gidemezken bu kez ön elemeyi bile geçemedi.



Ay-Yıldızlılar, ev sahipliğindeki turnuvada, dünya klasmanının zayıf takımları İzlanda (49), Bulgaristan (47), İsveç (50) ve Ukrayna'yı (28) yenerken zorlanmadı ama en ciddi rakip olan 'ekol' Hırvatistan'a finalde diş geçiremedi. Türk basketbolu 2024 yazını tatilde geçirecek.



OLİMPİYAT OYUNLARI



Basketbolun en önemli turnuvası; ilk kez 1936'da oyunlara dahil edildi. Türkiye, 21 olimpiyatın sadece 2'sinde yer alabildi. 1936 ve 1952'de, o dönemdeki farklı statü ile katılıp 23. ve 21. olduğumuz iki olimpiyat dışında hiç tecrübemiz yok. Bir başka deyişle 72 yıldır olimpiyat görmüyoruz!



FIBA DÜNYA KUPASI



1950'den itibaren düzenlenen 19 turnuvanın 5'ine katılabildik. 2010'da ülkemizdeki turnuvada ikinci olup tarihimizin en büyük başarısını yakaladık. 2002'de 9, 2006'da 6, 2014'te 8, 2019'da ise 22. olabildik.



AVRUPA ŞAMPİYONASI



1937'dem itibaren düzenlenen 40 turnuvanın 25'inde Türkiye vardı. 2001'deki (ev sahibiydik) ikincilik dışında kürsüye yaklaşamadık. 1993'ten itibaren her EuroBasket'te ter döken Ay-Yıldızlılar'ın son 5 turnuvadaki en iyi derecesi 10'unculk oldu.



