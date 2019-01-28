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Tuchel'den ilginç transfer sözleri: "Ağlamalıyız"

PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, uzun süredir transferini bitiremedikleri Leandro Paredes hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Tuchel'den ilginç transfer sözleri: 'Ağlamalıyız'
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28 Ocak 2019 07:38
Paris Saint-Germain'in Rennes'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Thomas Tuchel, Paredes transferi hakkında konuştu.

Zenit'ten kadrolarına katmaya çalıştıkları Leandro Paredes hakkında konuşan Thomas Tuchel, transferin gecikmesi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"HER YERDE ONU ARADIM"

Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Tuchel, "Her gün Paredes'i bekliyorum ama o burada yok. Duşta, soyunma odasında, masaj odasında, her yerde onu aradım ama yok. Normalde bu duruma ağlamamız gerekiyor" dedi.

Fransa basınında yer alan son haberlerde; Paris Saint-Germain'in 40 milyon euroya Paredes transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.



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