Tuchel'den ilginç transfer sözleri: 'Ağlamalıyız'

4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Paredes transferi hakkında konuştu.Zenit'ten kadrolarına katmaya çalıştıkları Leandro Paredes hakkında konuşan Thomas Tuchel, transferin gecikmesi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Tuchel, "Her gün Paredes'i bekliyorum ama o burada yok. Duşta, soyunma odasında, masaj odasında, her yerde onu aradım ama yok. Normalde bu duruma ağlamamız gerekiyor" dedi.Fransa basınında yer alan son haberlerde; Paris Saint-Germain'in 40 milyon euroya Paredes transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.