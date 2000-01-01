Tristan Thompson, Boston Celtics'te!

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e konuşan menajerine göre Tristan Thompson, Boston Celtics ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamayı kabul etti.



Thompson, kariyerinin tamamını 2011'de kendisini dördüncü sırada Draft eden Cleveland Cavaliers ile geçirmişti.



The Athletic'ten Joe Vardon'a göre Cavaliers, Thompson'ı geri dönmeye ikna etmeye çalışsa da, teklifinin Celtics'in ödemeye istekli olduğu miktardan daha az olduğu kaydedildi.



Thompson geçtiğimiz sezon oynadığı 57 maçta 12.0 sayı ve 10.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Cavaliers tarihinde en çok oynanan maçlar sayısında yedinci (619) olan Thompson, ribaundlarda üçüncü (5.393) ve bloklarda ise altıncı (447) sırada.



