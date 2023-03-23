Transferde derbi: 3 takım birden!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Toulouse forması giyen Rafael Ratao ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Transferde derbi: 3 takım birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2023 15:27
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde aynı isme talip olduğu yazıldı.

Lance.com'da yer alan habere göre 3 kulüp, Fransa Ligi takımlarından Toulouse forması giyen Rafael Ratao'nun peşine düştü.

27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için bir sonraki transfer döneminin hareketli geçeceği vurgulandı.

Kış transfer döneminde de 3 takımın başarılı kanatla ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Sambacı oyuncu için yeniden hamle yapacağı kaydedildi.

Öte yandan Ratao'ya Almanya, İtalya ve Brezilya'dan da kulüplerin ilgisinin olduğu öne sürüldü.

Ratao'nun, Toulouse ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rafel Ratao'nun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Ratao bu sezon Fransa'da 24 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 6 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery