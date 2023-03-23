Transferde derbi: 3 takım birden!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde aynı isme talip olduğu yazıldı.



Lance.com'da yer alan habere göre 3 kulüp, Fransa Ligi takımlarından Toulouse forması giyen Rafael Ratao'nun peşine düştü.



27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için bir sonraki transfer döneminin hareketli geçeceği vurgulandı.



Kış transfer döneminde de 3 takımın başarılı kanatla ilgilendiği belirtildi.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Sambacı oyuncu için yeniden hamle yapacağı kaydedildi.



Öte yandan Ratao'ya Almanya, İtalya ve Brezilya'dan da kulüplerin ilgisinin olduğu öne sürüldü.



Ratao'nun, Toulouse ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rafel Ratao'nun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.



Ratao bu sezon Fransa'da 24 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 6 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ