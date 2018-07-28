Transfer olsa, ezeli rakiplerden hangisine daha uygun olur?

Transfer dönemlerinde taraftarlar arasında bir ritüeldir: "Sizden sadece onu transfer ederim", "Sizin takımdan bir oyuncu bile bizde oynayamaz", "Siz satıyorsanız, bize gelsin, iş yapar"... Böyle uzar gider. Şimdi 4 büyük takımda düşünülmeyen ya da transferde adı geçen isimlere
göz atıyoruz, "Paralel evren"
için ismi geçen oyuncuların hangi takıma daha ugun olduğunu soruyoruz: Eğer ezeli rakiplerden birine gidecek olsaydı, hangi takıma daha uygun olurdu?
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