Transfer olsa, ezeli rakiplerden hangisine daha uygun olur?

Transfer dönemlerinde taraftarlar arasında bir ritüeldir: "Sizden sadece onu transfer ederim", "Sizin takımdan bir oyuncu bile bizde oynayamaz", "Siz satıyorsanız, bize gelsin, iş yapar"... Böyle uzar gider. Şimdi 4 büyükgöz atıyoruz,için ismi geçen oyuncuların hangi takıma daha ugun olduğunu soruyoruz: