Trae Young, NBA'in yeni faul kurallarına tepkili!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, hakemlerin bu sezon faul çalma biçimlerini değiştirmeleri konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi.



Hawks'ın Washington Wizards'a 122-111 mağlup olmasının ardından Young, lig genelinde faul düdüklerinin çalınmamasından memnun olmadığını söyledi:



"Bir sürü çalınmayan düdük var. Basketbol bu. Bilmiyorum. Bu sinir bozucu."



Bu sezon şu ana kadar faul çizgisine önemli ölçüde daha az giden Young, geçen sezon maç başına 8.7 serbest atış atması sonrası, bu sezon oynadığı beş maçta 4.4 kez deneme yapıyor.



"SADECE HARDEN DEĞİL, BİRÇOK KİŞİ ETKİLENDİ"



Brooklyn Nets süperstarı James Harden da, serbest atış oranında benzer bir düşüş yaşayan isimler arasında ve bu da maç başına bulduğu sayıların düşük olmasına yol açmıştı. Harden, hakemler tarafından hedef alındığına inandığını söylemişti.



Young, kural değişikliklerinin sadece onu ve Harden'ı etkilemediğine dikkat çekti:



"James'in kendisinin hedef olduğunu söylediğini gördüm, ama burada hedef sadece bir veya iki oyuncu değil. Basketbol izliyorsanız görürsünüz. Damian Lillard muhtemelen çaylak yılından beri 17 sayı ortalaması tutturmamıştır.



Böyle birkaç adam var. Devin Booker 18 sayı ortalamada mesela. Çok fazla var. Adamlar düz bir şekilde giderken başkaları tarafından dengeleri bozulduğunda, bu yine fauldür. Bacaklarını veya ellerini kullanmış olmaları fark etmiyor."



Hawks'ın dün gece aldığı yenilgiyle, sezonda derecesi 3-2'ye gerilemişti.



