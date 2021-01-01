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Trae: "Luka ile aramda hep güzel bir bağlantı olacak"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, kendisi ile Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic arasındaki bağlantı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, kendisi ile Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic arasındaki bağlantı hakkında konuştu.

Luka ve Trae ikilisi, 2018 NBA Draft gecesinde birbirleriyle takas edilmeleri nedeniyle özel bir bağa sahip.

SiriusXM NBA Radio'da konuşan Young, yakın zamanda Luka ile arasındaki bağlantıyı "güzel bir şey" olarak gördüğünü açıkladı:

"Eminim vardır, çünkü aynı sınıftan Draft edildik ve tabii ki birbirimizle takas edildik. Ayrıca takımımız için üst düzey şeyler yapıyoruz, yalnızca iyi işler yapan oyuncular da değiliz. Açıkçası aramızda her zaman bir bağlantı olacaktır, ama bence bu iyi bir bağlantı.

Yaz dönemlerinde görüşüyoruz ve iletişimimizi hep canlı tutuyoruz. İyi bir adam. Benim bu rekabeti çok seviyorum. İnsanlar aramızda karşılaştırmalar falan yapacaktır, ama benim için önemli olan şey takımımın kazanmasına yardımcı olmak."


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