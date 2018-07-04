Bonservis sorunu yok

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa girdi, Bordo-Mavili yönetim de transferde gaza bastı.Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok'un takımdan ayrılması sonrasında önceliğini savunma hattına veren Fırtına, İspanya La Liga'da küme düşen Malaga'nın stoperi'yi gündemine aldı.Kulübü ile bir yıl sözleşmesi bulunan Burkina Fasolu futbolcu için maliyet araştırması yapan Karadeniz temsilcisi, 30 yaşındaki oyuncunun menaceriyle de ilk teması kurdu. Kone'nin, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, İspanyol ekibiyle de uygun bir rakam karşılığında anlaşılması bekleniyor.Kadrosunu en az iki stoperle güçlendirmek isteyen Karadeniz temsilcisi, bir yandan da Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Uygun maliyetli futbolcular için de menajerleri görevlendiren Trabzonspor'a, son olarak sürpriz bir öneri geldi.Güney Kore Milli Takımı'nda görev yapan ve son oynanan Almanya maçında etkili bir performans ortaya koyan, Bordo-Mavililer'in gündemine girdi.Kore Ligi'nde Seongnam forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun, bonservis sorunu bulunmazken, yönetim harekete geçmek için teknik direktör Ünal Karaman'ın raporunu bekliyor.