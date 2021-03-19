Trabzonspor'un Ankaragücü'ne 23 maçlık üstünlüğü

Geride kalan 73 maçta bordo-mavili takımın, galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Ankaragücü'ne 23 maçlık üstünlüğü
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19 Mart 2021 12:40
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, cumartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 74. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 73 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü. 

- Trabzon'daki maçlar 

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 36 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 10 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

 


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