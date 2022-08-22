Trabzonsporlular'un isteği: 'Sörloth geri dönsün'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık sonrası kanat bölgesine bir takviye istemişti.



Daha öncesinde hücum hattı için birçok görüşme yapan bordo- mavililerde bu bölge için ise gündemdeki oyuncularla temaslar sürüyor. Umut Bozok ve Eldor Shomurodov gibi futbolcularla görüşen Trabzonspor'da taraftarlar, eski gol kralları Alexander Sörloth'un geri alınmasını istiyor.



Leipzig'in hücum planlamasında üçüncü alternatif konumuna gerileyen 26 yaşındaki santrfor için sosyal medya hesaplarından binlerce mesaj atan bordo-mavili futbolseverler, yönetimden bu konuda bir hamle yapmasını talep etti.



Yönetim ise Norveçli oyuncunun maliyetini araştırma kararı aldı.



