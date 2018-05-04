Trabzonspor'da Castillo yuvadan uçuyor!

Trabzonspor'a çok büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Fabian Castillo'da önemli gelişmeler yaşanıyor...Sakatlığını gerekçe gösterip ailesi ile birlikte Trabzon'dan ayrılan ve ülkesine giden 25 yaşındaki oyuncunun Kolombiya takımlarından Atletico Nacional ile masaya oturduğu ortaya çıktı.İki tarafın anlaşma sağladığı, Atletico kulübünün önümüzdeki günlerde Bordo-Mavililer ile temas kuracağı kaydedildi.