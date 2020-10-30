Trabzonspor, 2020/21



❌1-3 Beşiktaş

✳0-0 Denizlispor

✅3-1 Malatyaspor

✳1-1 Gaziantep

❌0-2 Başakşehir

❌1-3 Fenerbahçe

❌3-4 Kasımpaşa



— Sporx (@sporx) October 30, 2020

TRABZONSPOR, 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABDULKADİR PARMAK KADRODA

TRABZONSPOR'DAN AZERBAYCAN'A DESTEK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandı.Kasımpaşa, 8. dakikada Mickael Tirpan'ın golüyle öne geçti. 23'te Nwakaeme'nin asistiyle Serkan Asan, skora dengeyi getirdi.İlk golün asistini yapan Anthony Nwakaeme, önce 31. dakikadaki golüyle Trabzonspor'u öne geçirdi. Ardından 38. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa, 41. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 41. dakikada farkı 1'e indirdi.58. dakikada Aytaç Kara'nın penaltı vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.Kasımpaşa, 87. dakikada Edgar Ie'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Fode Koita, 90+3. dakikada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü attı.4 maçtır galibiyete hasret kalan ve son 3 maçını kaybeden Trabzonspor, 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 11'e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.Ligin 8. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Fenerbahçe maçının 11'i ile sahaya çıktı.Teknik direktör Eddie Newton, sarı-lacivertli takım karşısında deplasmanda aldıkları 3-1'lik yenilgiye rağmen ilk 11'de değişikliğe gitmedi.Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı. Newton, maç kadrosunda Stiven Plaza ve Gaston Campi'ye de yer vermedi.Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen Abdulkadir Parmak, tedavisi tamamlanmasının ardından kadroya dahil edildi.Bordo-mavili futbolcu, 35 gün sonra kadroya girerken Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.Süper Lig'de müsabakalara localarda sınırlı sayıda seyirci alınması kararın ardından bordo-mavili taraftarlar, takımlarına destek verdi.Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarını yalnız bırakmadı ve tezahüratlar yaptı.Trabzonspor taraftarları kale arkası tribüne Türk ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu, "Dağ siz iseniz, toprak biziz. Dal siz iseniz, yaprak biziz. Trabzon'uz, Türkiye'yiz, Azerbaycan'ız" yazılı pankart astı. Ayrıca, maç öncesi Azerbaycan bayrağı açıldı.Hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.İki takım futbolcuları ve hakemler seremoniye maskeyle çıktı.8. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ceza yayı gerisinden Tirpan, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi:23. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin pasında, sağ taraftaki Serkan Asan, yerden gelişine bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin sol köşesinden filelerle buluşturdu:25. dakikada sol taraftan ceza alanına sokulan Marlon'un şutunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.28. dakikada Nwakaeme'nin vuruşunda savunmadan seken top ceza alanı hemen önündeki Kamil Ahmet Çörekçi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.31. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı son çizgisi üzerinde Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi:35. dakikada Tirpan'ın ara pasında bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Baker'in uzun pasında rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, plase bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi:41. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza yayı çizgisi yakınına pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı:55. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.56. dakikada soldan ceza alanına giren Hodzic, Serkan Asan ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.58. dakikada Aytaç Kara, kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine doğru gelen topu çıkarmayı başardı.63. dakikada Tirpan'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Hodzic'in sert şutunda, top üsten auta gitti.70. dakikada Hodzic'in ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.74. dakikada Hadergjonaj'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.79. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Koita, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan tehlikeyi güçlükle uzaklaştırdı.87. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, savunmada Edgar'ın ters vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahelesine karşın top filelerle buluştu:90+3. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında, ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Koita, sert ve düzgün vuruşla topu filelere yolladı:MedicalTugay Kaan Mumanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Flavio (Dk. 61 Djaniny), Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Diabate), Nwakaeme, Afobe: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan (Dk. 90+1 Ahmet Oğuz), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Anıl Koç), Varga (Dk. 46 Koita), Hodzic (Dk. 89 Alan): Dk. 8 Tirpan, Dk. 41 Yusuf Erdoğan, Dk. 87 Edgar (kendi kalesine), Dk. 90+3 Koita (Kasımpaşa), Dk. 23 Serkan Asan, Dk. 31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor): Dk. 65 Tarkan Serbest, Dk. 86 Koita (Kasımpaşa), Dk. 86 Djaniny, Dk. 90+2 Nwakaeme (Trabzonspor)