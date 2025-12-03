03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-1DA
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
1-0DA
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
0-024'
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Trabzonspor - Vanspor FK: 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek.

Trabzonspor - Vanspor FK: 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

Trabzonspor'un Vanspor FK'yi ağırlayacağı mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Kemal Elmas ile Ethem Potuk yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER



Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Batagov, Serdar, Arif, Oulai, Bouchoari, Cihan, Ozan, Olaigbe, Sikan.



Van Spor: Abdulsamed, Ensar, Lucas, Naby, Emir, Regis, Jevsanek, Anıl, Mehmet, Anestis, Cedric.

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

SON 2 SEZONUN KUPA FİNALİSTİ

Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.

2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

 TRABZONSPOR'UN OYNADIĞI FİNAL MAÇLARI

Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş
1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0
1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen)
1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0
1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0
1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0
1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0  
1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1
1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0
1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0
2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1  
2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0  
2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1  
2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0  
2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0  
2023-24 Beşiktaş Trabzonspor 3-2  
2024-25 Trabzonspor Galatasaray 0-3  
