Trabzonspor - Vanspor FK: 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.





Trabzonspor'un Vanspor FK'yi ağırlayacağı mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Kemal Elmas ile Ethem Potuk yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.





11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Batagov, Serdar, Arif, Oulai, Bouchoari, Cihan, Ozan, Olaigbe, Sikan.











Van Spor: Abdulsamed, Ensar, Lucas, Naby, Emir, Regis, Jevsanek, Anıl, Mehmet, Anestis, Cedric.



En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.



Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.



Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.



İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.



SON 2 SEZONUN KUPA FİNALİSTİ



Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.



2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.



Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.



TRABZONSPOR'UN OYNADIĞI FİNAL MAÇLARI



Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:



