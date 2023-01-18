Trabzonspor, uzatmalarda farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.



Ümraniyespor, 12. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti.



Trabzonspor, kupaya veda etmek üzereyken 90+3'te Vitor Hugo'nun kafa golüyle maçı uzatmalara taşıdı.



Uzatmalarda Tasos Bakasetas, 101. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Yusuf Yazıcı, 104. dakikada attığı golle Trabzonspor'u öne geçirdi. Yusuf Yazıcı, 111. dakikada penaltı vuruşunu ağlara göndererek farkı artırdı. Maxi Gomez, 114. dakikada skoru belirledi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupada çeyrek finale kalmayı başardı. Ümraniyespor'un ise kupa yolculuğu sona erdi.



Trabzonspor, mücadelesine ligde oynayacağı İstanbulspor maçı ile devam edecek. Ümraniyespor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Ümraniyespor karşılaşmada öne geçti. Mrsic'in pasında topla buluşan Oğuz'un ceza yayı dışından sert şutunda, Uğurcan'ın sektirdiği topa kale sahası içinde Umut Nayir vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

90+3. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Larsen'in kale sahası önüne gönderdiği ortada iyi yükselen Vitor Hugo, kafayla topu filelere göndermeyi başardı: 1-1.

97. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasına hareketlenen Maxi Gomez, Mustafa Eser'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Ümit Öztürk pozisyonu tekrar izleyip penaltı kararı verdi.

101. dakikada penaltı atışı için topun başına Bakasetas geçti. Yunan futbolcu meşin yuvarlağı kalenin sağından dışarı gönderdi.

104. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Yusuf Yazıcı, kaleci Orkun'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.

108. dakikada Trabzonspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı, Mustafa Eser'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

111. dakikada kullanılan penaltı atışında bu kez topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

114. dakikada bordo-mavililer 4. golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arasından verdiği pasta topla buluşan Maxi Gomez, ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı düzeltip vuruşunu yaptı. Onur Atasayar'a da çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-4.



Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Lenjani (Dk. 88 Glumac), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 101 Onur Atasayar), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Serkan Göksu), Mrsic (Dk. 68 Sackey), Onur Ayık (Dk. 68 Sekidika), Bettaieb (Dk. 101 Geraldo), Umut Nayir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 91 Eren Elmalı), Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk (Dk. 71 Peres), Hamsik (Dk. 63 Djaniny), Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Bardhi, Trezeguet (Dk. 46 Bakasetas), Umut Bozok (Dk. 46 Maxi Gomez)

Goller: Dk. 12 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 90+3 Vitor Hugo, Dk. 104 ve 111 (Penaltıdan) Yusuf Yazıcı, Dk. 114 Maxi Gomez (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Mustafa Eser, Dk. 27 Bettaieb, Dk. 105+3 Geraldo, Dk. 108 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 37 Arif Boşluk, Dk. 90+6 Djaniny, Dk. 94 Bakasetas (Trabzonspor)





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