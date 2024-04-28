Trabzonspor'un transfer listesi belli oldu

Transferde hızlı ilerleyen Trabzonspor, ilk olarak Glasgow Rangers'ın 31 yaşındaki sol beki Borna Barisic ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşmıştı.
Ardından sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Draguş konusunda prensip anlaşmasına varan bordo mavililer, John Lundstram'i de imza noktasına getirdi.
Glasgow ile sezon sonu kontratı bitecek olan 30 yaşındaki İngiliz orta saha ile yapılan görüşmelerde el sıkışıldı. Karadeniz ekibinde orta saha harekatı devam ediyor.
Merkeze 2 isim daha alınması planlanırken, bunlardan birinin genç ve yakın vadede bonservis kazandırabilecek oyuncu olması hedefleniyor. Gündemdeki isimlerden biri; Steven Alzete. Sezon başında da ciddi uğraş verilen Kolombiyalı futbolcu, Standard Liege'e kiralanmıştı. Diğer aday Folcarelli Kiralık sözleşmesi sonrası Brighton'la da mukavelesi bitecek olan 24 yaşındaki Alzate, bu sezon Belçika ekibinde çıktığı 23 maçta 2 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Fırtına'nın genç orta saha olarak radarındaki bir diğer oyuncu da, ara transferde almaya çalıştığı Ajaccio forması giyen Folcarelli...
SAVUNMAYA 2 TAKVİYE
Eldeki stoperlerin performansından memnun olmayan ve bu bölgede Mendy'yi oynatan Abdullah Avcı, savunmaya nokta atışı 2 takviye istiyor. Fransa'da Toulouse forması giyen Rasmus Nicolaisen ile Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürüldü. Kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi olan 27 yaşındaki Danimarkalı stoper, Ligue 1'de 30 maçta forma giydi. 1.91 boyundaki Nicolaisen, sol stoper olarak görev yapıyor.
1 yıllığına Al İttifak'tan kiralanan Berat Özdemir, kupa maçının ardından Trabzonspor'da mutlu olduğunu söylemişti. Sürecin kulüpler arasında ilerleyeceğini belirten Berat konusunda teknik direktör Abdullah Avcı da devam etmesinden yana. Ancak Suudi Arabistan ekibinin bonservis bedeli talep etmesi halinde bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Yakın zamanda Trabzonspor ilk teması kuracak.
Ardından sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Draguş konusunda prensip anlaşmasına varan bordo mavililer, John Lundstram'i de imza noktasına getirdi.
Glasgow ile sezon sonu kontratı bitecek olan 30 yaşındaki İngiliz orta saha ile yapılan görüşmelerde el sıkışıldı. Karadeniz ekibinde orta saha harekatı devam ediyor.
Merkeze 2 isim daha alınması planlanırken, bunlardan birinin genç ve yakın vadede bonservis kazandırabilecek oyuncu olması hedefleniyor. Gündemdeki isimlerden biri; Steven Alzete. Sezon başında da ciddi uğraş verilen Kolombiyalı futbolcu, Standard Liege'e kiralanmıştı. Diğer aday Folcarelli Kiralık sözleşmesi sonrası Brighton'la da mukavelesi bitecek olan 24 yaşındaki Alzate, bu sezon Belçika ekibinde çıktığı 23 maçta 2 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Fırtına'nın genç orta saha olarak radarındaki bir diğer oyuncu da, ara transferde almaya çalıştığı Ajaccio forması giyen Folcarelli...
SAVUNMAYA 2 TAKVİYE
Eldeki stoperlerin performansından memnun olmayan ve bu bölgede Mendy'yi oynatan Abdullah Avcı, savunmaya nokta atışı 2 takviye istiyor. Fransa'da Toulouse forması giyen Rasmus Nicolaisen ile Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürüldü. Kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi olan 27 yaşındaki Danimarkalı stoper, Ligue 1'de 30 maçta forma giydi. 1.91 boyundaki Nicolaisen, sol stoper olarak görev yapıyor.
1 yıllığına Al İttifak'tan kiralanan Berat Özdemir, kupa maçının ardından Trabzonspor'da mutlu olduğunu söylemişti. Sürecin kulüpler arasında ilerleyeceğini belirten Berat konusunda teknik direktör Abdullah Avcı da devam etmesinden yana. Ancak Suudi Arabistan ekibinin bonservis bedeli talep etmesi halinde bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Yakın zamanda Trabzonspor ilk teması kuracak.
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