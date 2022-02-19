Trabzonspor'un gözü Fenerbahçe'nin rekorunda

Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon Abdullah Avcı ile rekor üstüne rekor kıran Bordo-Mavililer, sezon sonunda unutulmayacak bir şampiyonluk için mücadele ediyor.



Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı. Bilindiği gibi bu rekor ezeli rakibi Fenerbahçe'de bulunuyor.



İZ BIRAKMAK İSTİYORLAR



Sarı-Lacivertliler, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi... Kanarya en çok puan toplayan şampiyon konumunda.



Trabzonspor bu sezon, 25 maçta 60 puan toplayarak 2.4 puan ortalaması tutturdu. Fırtına aynı ortalamayla devam ederse sezonu 91 puanla tamamlıyor... Kalan maçların tamamını aldığı taktirde ise 99 puana ulaşıyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maksimum puan toplayarak unutulmayacak bir şampiyonluk kazanmak istiyor.





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