Trabzonspor'un gözü Fenerbahçe'nin rekorunda

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde en fazla puanla (93) şampiyon olan Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maksimum puan toplayarak unutulmayacak bir şampiyonluk kazanmanın peşinde...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un gözü Fenerbahçe'nin rekorunda
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19 Şubat 2022 14:20
Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon Abdullah Avcı ile rekor üstüne rekor kıran Bordo-Mavililer, sezon sonunda unutulmayacak bir şampiyonluk için mücadele ediyor.

Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı. Bilindiği gibi bu rekor ezeli rakibi Fenerbahçe'de bulunuyor.

İZ BIRAKMAK İSTİYORLAR

Sarı-Lacivertliler, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi... Kanarya en çok puan toplayan şampiyon konumunda.

Trabzonspor bu sezon, 25 maçta 60 puan toplayarak 2.4 puan ortalaması tutturdu. Fırtına aynı ortalamayla devam ederse sezonu 91 puanla tamamlıyor... Kalan maçların tamamını aldığı taktirde ise 99 puana ulaşıyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maksimum puan toplayarak unutulmayacak bir şampiyonluk kazanmak istiyor.

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