Trabzonspor, Uğurcan Çakır'a güveniyor

Trabzonspor'da, derbi maçında kale yine Uğurcan Çakır'a emanet olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'a güveniyor
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04 Temmuz 2020 10:41
Trabzonspor'da kale Uğurcan Çakır'a emanet... Takım arkadaşları ve teknik heyet ona güveniyor.

Performansı ile EURO 2020 öncesinde milli formaya da göz kırpan Uğurcan Çakır, G.Saray maçı öncesinde de takımın en güvendiği isimlerden biri olacak.

Ceza sahasından gelen 36 şutun sadece bir tanesinde gol yiyen ve bu alandaki etkisi ile de öne çıkan 24 yaşındaki kaleci, genel kurtarışta da %76 oranında başarı sağladı.

Kritik G.Saray maçında da rakip ataklarda takımının en önemli kozu olan Uğurcan, karşılaşma için "Bu maç şampiyonluk yolumuzda önemli bir engel. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.



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