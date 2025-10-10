10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Trabzonspor, Süper Lig'in en genç takımı!

Trabzonspor, yeni transfer politikasıyla birlikte Süper Lig'in en genç takımı oldu.

10 Ekim 2025 10:19
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in en genç takımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trabzonspor, ligde 24.9 yaş ortalamasıyla en genç takım konumunda. Fırtına, bu sezon yaptığı scout transferleriyle dikkatleri çekiyor.

Bordo- Mavililer, yeni bir yapılanmayla büyük bir riske girdi. Rakipleri dünyaca ünlü isimlere servet dökerken Trabzonspor risk aldı ve scout transferlerine yöneldi.

Bordo-Mavililer, Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Oulai'yi renklerine bağladı. Genç yıldız forma giydiği ilk maçta kalitesini gösterdi. Rennes'den Kazeem Olaigbe (22 yaş), Cercle Brugge'dan Felipe Augusto (21 yaş) ve Wagner Pina (22 yaş) transfer edildiğinde eleştirenler oldu.


Ancak bu isimler performanslarıyla herkesin takdirini kazandı. St.Etienne'den transfer edilen Benjamin Bouchouari (23 yaş) ise henüz forma giymedi. Trabzon'un elinde Arseniy Batagov, Tim Folcarelli ve Danylo Sikan gibi potansiyeli yüksek oyuncular da var. Fırtına, genç kadrosuyla hem yarışıyor hem de potansiyelli oyuncuların olası satışından önemli gelirler bekliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
