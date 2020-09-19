Trabzonspor stoper avında; 3 isim gündemde!

Teknik ekiple yapılan değerlendirme sonrası iki stoper takviyesi yapma kararı alan Trabzonspor, listesini genişletip çalışmalarına hız verdi.



Fırtına 1 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için görüşmelere yoğun şekilde devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun da gelmek istemesine rağmen, Brezilya kulübünün yüksek bonservis beklentisi sorun yaratıyor.

Yönetimin savunmaya liderlik etmesi için istediği diğer stoper ise Danimarka'nın Midtjylland takımında oynayan Erik Sviatchenko... Danimarkalı oyuncunun istekli bir tavır takındığı, kulübüyle de 1 milyon Euro'luk fark kaldığı öğrenildi.



ALTERNATİF NGADJUI

Üçüncü alternatif olarak ise Gent'te forma giyen Ngadeu Ngadjui gündeme alındı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyon rakamını yüksek tutarak transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.



VITOR HUGO

Hugo, Temmuz 2019'da 5.5 milyon Euro'ya Palmeiras'a transfer olmuştu.



ERIK SVIATCHENKO

Danimarka Milli Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki oyuncu Celtic forması da giymişti.



NGADEU NGADJUI

Kamerunlu futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Gent'e 4.5 milyon Euro'ya transfer olmuş, 48 maçta görev yapmıştı.



YENİ TRANSFERLER DENİZLİ'YE YETİŞTİ

Trabzonspor, yeni transferleri Benik Afobe ve Lewis Baker'in lisanslarını çıkararak bugünkü Denizlispor maçı için kadroya dahil etti. Takımla sadece 2 antrenman yapan Kongolu golcü Afobe'nin ilk 11'de sahaya çıkması, dün sağlık kontrolünden geçirilen, sonra da imzayı atan Baker'in de karşılaşmada yedek soyunması ve ihtiyaç halinde sahaya sürülmesi bekleniyor.



