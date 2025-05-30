Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 2-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57. dakikada John Lundstram kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasreti son bulan Bordo-Mavililer, 51 puanla sezonu 7. sırada tamamladı.
Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı ve 14 sırada konumlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla topla buluşan Hasan Yakub İlçin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammet Taha Tepe'de kaldı.
26. dakikada Zubkov'un pasıyla kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
29. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Folcarelli'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Banza'nın vuruşunda topu kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Öte yandan Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı pankart ile çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 2-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57. dakikada John Lundstram kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasreti son bulan Bordo-Mavililer, 51 puanla sezonu 7. sırada tamamladı.
Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı ve 14 sırada konumlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla topla buluşan Hasan Yakub İlçin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammet Taha Tepe'de kaldı.
26. dakikada Zubkov'un pasıyla kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
29. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Folcarelli'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Banza'nın vuruşunda topu kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Öte yandan Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı pankart ile çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...
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