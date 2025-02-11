Trabzonspor, Serkan Asan'ı kiraladı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'da takımda düşünülmeyen isimler ile ayrılıklar devam ediyor.
Umut Güneş, RAMS Başakşehir'e transfer olurken Serkan Asan için de flaş gelişme yaşandı.
Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Serkan Asan sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Iğdır Fk'ya kiralandı.
Kulüpler arası yazışmaların devam ettiği öğrenilirken Serkan'ın transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.
Umut Güneş, RAMS Başakşehir'e transfer olurken Serkan Asan için de flaş gelişme yaşandı.
Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Serkan Asan sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Iğdır Fk'ya kiralandı.
Kulüpler arası yazışmaların devam ettiği öğrenilirken Serkan'ın transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.
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