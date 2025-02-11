Trabzonspor, Serkan Asan'ı kiraladı

Trabzonspor, Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar Iğdır FK'ye kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, Serkan Asan'ı kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2025 16:56
Son güncelleme 11 Şubat 2025 17:03
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'da takımda düşünülmeyen isimler ile ayrılıklar devam ediyor.

Umut Güneş, RAMS Başakşehir'e transfer olurken Serkan Asan için de flaş gelişme yaşandı.

Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Serkan Asan sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Iğdır Fk'ya kiralandı.

Kulüpler arası yazışmaların devam ettiği öğrenilirken Serkan'ın transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.  
 

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery