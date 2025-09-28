Trabzonspor, lige galibiyetle başladı!

Türkiye Sigorta basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Trabzonspor ile ONVO Büyükçekmece Basket karşı karşıya geldi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 94-76'lık skorla kazandı.
Trabzonspor, bu sonuçla birlikte 7 yıl sonra yükseldiği Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne galibiyetle başladı. Büyükçekmece ise ilk haftayı yenilgiyle kapattı.
Trabzonspor, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Büyükçekmece ise sahasında Manisa'yı ağırlayacak.
