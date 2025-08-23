23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-016'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-017'

Trabzonspor ile Antalyaspor 59. randevuda

Trabzonspor ve Antalyaspor, pazar günü Trabzon'da oynanacak karşılaşma ile 59. defa karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Antalyaspor 59. randevuda
Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.


- TRABZONSPOR BARİZ ÜSTÜN

Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.

- 8 SEZONDUR EVİNDE MAĞLUP OLMUYOR

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı.

En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
