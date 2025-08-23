Trabzonspor ile Antalyaspor 59. randevuda

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.
- TRABZONSPOR BARİZ ÜSTÜN
Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu.
Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.
- 8 SEZONDUR EVİNDE MAĞLUP OLMUYOR
Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı.
En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.
