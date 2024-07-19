Trabzonspor için geliyor: Pedro Malheiro

Trabzonspor, Pedro Malheiro transferi için oyuncu ve kulübü Boavista ile anlaşma sağladı. Malheiro, Trabzonspor için Türkiye'ye gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor için geliyor: Pedro Malheiro
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19 Temmuz 2024 00:44
Son güncelleme 19 Temmuz 2024 01:08
Trabzonspor, Thomas Meunier'in ayrılığı sonrası yeni sağ beki için harekete geçti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bordo-mavili takım, Boavista forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Malheiro, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için cuma günü Türkiye'ye gelecek. Malheiro, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

SEZON PERFORMANSI

Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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