7 ay sonra geri döndüğü Trabzonspor'da ikinci dönemine 1 galibiyet ve 1 beraberlikle start veren Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesi adeta tesislere kapandı.
YOĞUN ANALİZ VE TOPLANTI
Hafta başından beri yoğun analizler yapan tecrübeli hoca, hem gruplar halinde hem de bireysel toplantılarla oyuncularından istediklerini tek tek anlatıyor. Sahada da tamamen taktik provalara ağırlık veren Avcı, Fenerbahçe'nin özellikle savunmadaki zaafiyetinden yararlanmak istiyor. Serdar Aziz'in ardından as stoperler Becao ve Djiku da sakatlanırken, orta sahada ise Fred olmayacak. 2.01 boyundaki Onuachu'yu ileri uçta daha etkili kullanmayı hedefleyen Avcı, kenar oyuncularına orta talimatı verdi.
ORTA SAHAYA UYARI
Tadic ve Dzeko ikilisi geride bıraktığımız 10 haftalık periyotta Fenerbahçe'nin en etkili silahları olurken, Syzmanski de skor katkısıyla fark yaratmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada görev yapacak Berat ile Mendy'yi özel olarak uyardı. Merkezde kesinlikle basit top kaybı istemeyen Avcı, Szymanski'ye de yakın markaj uygulamayı düşünüyor. Visca da sık sık orta alana yardım edecek.
26 YILLIK HASRET
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki derbi karnesi de oldukça iyi. İstanbul'da, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 büyük maçın sadece 1'ini kaybeden Fırtına'nın tek patronu, o yenilgiyi Galatasaray'a karşı almıştı. Diğer 6 maçta ise Avcı'nın 3 galibiyeti ve 3 beraberliği var. Başarılı hoca, bu seriyi Kadıköy'de zaferle taçlandırmak istiyor. Daha önce Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanında galibiyete uzanan Trabzonspor, ligde ise en son 1997 senesinde Kadıköy'de kazanmıştı.
DERBİ DOPİNGİ
Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe karşılaşması öncesi moralleri yükseltmek adına futbolcuların ve kulüp personelinin maaşlarını erkenden hesaplara yatırdı. Takımın motivasyonunu artırmak isteyen Başkan Ertuğrul Doğan'ın, galibiyet alınması halinde özel bir prim açıklaması da bekleniyor. Yönetimin aynı zamanda tam kadroya yakın bir şekilde cumartesi akşamı Kadıköy'de olacağı öğrenildi.
YOĞUN ANALİZ VE TOPLANTI
Hafta başından beri yoğun analizler yapan tecrübeli hoca, hem gruplar halinde hem de bireysel toplantılarla oyuncularından istediklerini tek tek anlatıyor. Sahada da tamamen taktik provalara ağırlık veren Avcı, Fenerbahçe'nin özellikle savunmadaki zaafiyetinden yararlanmak istiyor. Serdar Aziz'in ardından as stoperler Becao ve Djiku da sakatlanırken, orta sahada ise Fred olmayacak. 2.01 boyundaki Onuachu'yu ileri uçta daha etkili kullanmayı hedefleyen Avcı, kenar oyuncularına orta talimatı verdi.
ORTA SAHAYA UYARI
Tadic ve Dzeko ikilisi geride bıraktığımız 10 haftalık periyotta Fenerbahçe'nin en etkili silahları olurken, Syzmanski de skor katkısıyla fark yaratmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada görev yapacak Berat ile Mendy'yi özel olarak uyardı. Merkezde kesinlikle basit top kaybı istemeyen Avcı, Szymanski'ye de yakın markaj uygulamayı düşünüyor. Visca da sık sık orta alana yardım edecek.
26 YILLIK HASRET
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki derbi karnesi de oldukça iyi. İstanbul'da, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 büyük maçın sadece 1'ini kaybeden Fırtına'nın tek patronu, o yenilgiyi Galatasaray'a karşı almıştı. Diğer 6 maçta ise Avcı'nın 3 galibiyeti ve 3 beraberliği var. Başarılı hoca, bu seriyi Kadıköy'de zaferle taçlandırmak istiyor. Daha önce Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanında galibiyete uzanan Trabzonspor, ligde ise en son 1997 senesinde Kadıköy'de kazanmıştı.
DERBİ DOPİNGİ
Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe karşılaşması öncesi moralleri yükseltmek adına futbolcuların ve kulüp personelinin maaşlarını erkenden hesaplara yatırdı. Takımın motivasyonunu artırmak isteyen Başkan Ertuğrul Doğan'ın, galibiyet alınması halinde özel bir prim açıklaması da bekleniyor. Yönetimin aynı zamanda tam kadroya yakın bir şekilde cumartesi akşamı Kadıköy'de olacağı öğrenildi.