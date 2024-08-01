Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maçı bordo mavili takım 1-0 kazandı. İlk maçı da 2-0 kazanan Trabzonspor adını bir üst tura yazdırdı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Denis Draguş kaydetti.
UĞURCAN ÇAKIR YİNE GEÇİT VERMEDİ
İlk maçta tam 9 kurtarış yaparak takımını oyunda tutan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, rövanş maçında da yaptığı kritik kurtarışlarla takımına yardımcı oldu.
TRABZONSPOR'UN YENİ RAKİBİ KİM?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u saf dışı bırakan Trabzonspor, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Rapid Wien, 21.30'da başlayan maçta Krakow karşısında iki maçın toplamında 7-2 üstünlüğü bulunuyor. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Trabzonspor'un rakibi Rapid Wien olacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
35. GALİBİYETİNİ ALDI
Trabzonspor, Ruzomberok ile birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 95. maçına çıktı.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.
ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları ilk karşılaşmanın 11'inden Bardhi ve Umut Güneş'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine ilk maçta sonradan oyuna girerek takımının ikinci golünü atan Cihan Çanak ve yeni transfer Malheiro'yu sahaya sürdü.
Ruzomberok ile oynanan ilk maçta sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, Malheiro'nun sağ bekte forma giymesiyle orta alanda görev aldı.
Trabzonspor'da ilk maçta sakatlanan Borna Barisic maç kadrosunda yer aldı. Lisansı geç çıkarılan Savic, yeni transfer Okay Yokuşlu ile henüz fiziksel olarak hazır olmayan Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.
BAKANLAR DA MAÇI İZLEDİ
Trabzon'da çeşitli programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da karşılaşmayı izledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, beraberindekilerle Trabzon'a gelerek daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu takımın karşılaşmasını izledi. Papara Park'a gelişinde Hacıosmanoğlu, bordo-mavili taraftarlar ile fotoğraf çektirdi.
TARAFTARLAR STADI DOLDURDU
Geçen sezon Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle son 4 maçını seyircisiz oynayan Trabzonspor, bu sezonun ilk maçını dolu tribünlere oynadı.
Papara Park Stadı'nın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.
90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 85 Barisic), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 71 Bardhi), Visca, Cihan Çanak (Dk. 80 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 80 Umut Güneş), Draguş (Dk. 71 Nwakaeme)
Ruzomberok: Furhwald, Mojzis (Dk. 56 Kosti), Maly, Gabriel, Tucny, Luteran (Dk. 56 Mudry) , Lavrincik, Gomola, Gerec (Dk. 71 Boda), Chrien (Dk. 71 Chobot), Hladik (Dk. 80 Domonkos)
Gol: Dk. 65 Draguş (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 36 Cihan Çanak (Trabzonspor)
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Denis Draguş kaydetti.
UĞURCAN ÇAKIR YİNE GEÇİT VERMEDİ
İlk maçta tam 9 kurtarış yaparak takımını oyunda tutan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, rövanş maçında da yaptığı kritik kurtarışlarla takımına yardımcı oldu.
TRABZONSPOR'UN YENİ RAKİBİ KİM?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u saf dışı bırakan Trabzonspor, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Rapid Wien, 21.30'da başlayan maçta Krakow karşısında iki maçın toplamında 7-2 üstünlüğü bulunuyor. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Trabzonspor'un rakibi Rapid Wien olacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
35. GALİBİYETİNİ ALDI
Trabzonspor, Ruzomberok ile birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 95. maçına çıktı.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.
ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları ilk karşılaşmanın 11'inden Bardhi ve Umut Güneş'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine ilk maçta sonradan oyuna girerek takımının ikinci golünü atan Cihan Çanak ve yeni transfer Malheiro'yu sahaya sürdü.
Ruzomberok ile oynanan ilk maçta sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, Malheiro'nun sağ bekte forma giymesiyle orta alanda görev aldı.
Trabzonspor'da ilk maçta sakatlanan Borna Barisic maç kadrosunda yer aldı. Lisansı geç çıkarılan Savic, yeni transfer Okay Yokuşlu ile henüz fiziksel olarak hazır olmayan Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.
BAKANLAR DA MAÇI İZLEDİ
Trabzon'da çeşitli programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da karşılaşmayı izledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, beraberindekilerle Trabzon'a gelerek daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu takımın karşılaşmasını izledi. Papara Park'a gelişinde Hacıosmanoğlu, bordo-mavili taraftarlar ile fotoğraf çektirdi.
TARAFTARLAR STADI DOLDURDU
Geçen sezon Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle son 4 maçını seyircisiz oynayan Trabzonspor, bu sezonun ilk maçını dolu tribünlere oynadı.
Papara Park Stadı'nın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.
90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 85 Barisic), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 71 Bardhi), Visca, Cihan Çanak (Dk. 80 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 80 Umut Güneş), Draguş (Dk. 71 Nwakaeme)
Ruzomberok: Furhwald, Mojzis (Dk. 56 Kosti), Maly, Gabriel, Tucny, Luteran (Dk. 56 Mudry) , Lavrincik, Gomola, Gerec (Dk. 71 Boda), Chrien (Dk. 71 Chobot), Hladik (Dk. 80 Domonkos)
Gol: Dk. 65 Draguş (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 36 Cihan Çanak (Trabzonspor)
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