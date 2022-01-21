Trabzonspor, Enis Destan'da mutlu sona ulaştı

Ara transferde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da Enis Destan'la da anlaşma sağlandı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Enis Destan'da mutlu sona ulaştı
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21 Ocak 2022 21:51
Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo - mavililer bugün de genç forvet Enis Destan'ı renklerine bağladı.

Altınordu kulübüyle yapılan pazarlıklar sonucunda genç oyuncu, kendisini Trabzonsporlu yapacak sözleşmeye imza atacak.

Enis Destan'ın 22 Ocak Cumartesi günü Trabzon'da olması bekleniyor.

Kaynak: Haber61

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