Trabzonspor, Enis Destan'da mutlu sona ulaştı

Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo - mavililer bugün de genç forvet Enis Destan'ı renklerine bağladı.
Altınordu kulübüyle yapılan pazarlıklar sonucunda genç oyuncu, kendisini Trabzonsporlu yapacak sözleşmeye imza atacak.
Enis Destan'ın 22 Ocak Cumartesi günü Trabzon'da olması bekleniyor.
Kaynak: Haber61
Altınordu kulübüyle yapılan pazarlıklar sonucunda genç oyuncu, kendisini Trabzonsporlu yapacak sözleşmeye imza atacak.
Enis Destan'ın 22 Ocak Cumartesi günü Trabzon'da olması bekleniyor.
Kaynak: Haber61