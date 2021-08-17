Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, lig tarihinde mücadele ettiği 48 sezonda açılış maçlarındaki en farklı galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı
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17 Ağustos 2021 14:48
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı.

1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı.

Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı. 

- Avcı ile ilk kez 

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti. 

- 49 hafta sonra lider 

Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer aldı. 

- İlk hafta maçları 

Trabzonspor'un, lig tarihinde başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç  
1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1  
1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2  
1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0  
1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0  
1978-79 Boluspor-Trabzonspor 0-0  
1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0  
1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1  
1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1  
1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1  
1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1  
1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0  
1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0  
1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1  
1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0  
1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0  
1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0  
1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor 0-2  
1991-92 Trabzonspor-Samsunspor 4-1  
1992-93 Trabzonspor-Sarıyer 4-0  
1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1  
1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1  
1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1  
1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0  
1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor 1-3  
1998-99 Trabzonspor-Gaziantepspor 0-1  
1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2  
2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor 1-3  
2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2  
2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0  
2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3  
2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3  
2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1  
2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0  
2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen)  
2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0  
2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2  
2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor 0-2  
2011-12 Manisaspor-Trabzonspor 1-1  
2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1  
2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0  
2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0  
2015-16 Trabzonspor-Bursaspor 1-0  
2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0  
2017-18 Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1  
2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0  
2019-20 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-1  
2020-21 Trabzonspor-Beşiktaş 3-1  
2021-22 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor 1-5  

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