28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Trabzonspor'dan "yılın defans oyuncusu" seçilen Dilan Bora'ya kutlama

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde "Yılın Defans Oyuncusu" seçilen Dilan Bora'yı yayımladığı mesajla tebrik etti. Başarılı futbolcu ödülünü, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen törende aldı.

calendar 28 Ağustos 2025 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, "yılın defans oyuncusu" seçilen Dilan Bora için kutlama mesajı yayımladı.
 
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dilan Bora bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreninde, 'yılın defans oyuncusu' ödülüne layık görülmüştür. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Dilan Bora ödülünü, kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-25 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirildiği gecede teslim almıştı.
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
