Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

Trabzonspor'da başkanlık seçimine tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, genel kurulda açıklamalarda bulundu.



Doğan, ilk hedeflerinin sürdürülebilir ekonomi olduğunu dile getirdi ve, "Sürdürülebilir anlamda ekonominin belli bir sisteme girmesi gerekiyor. Yönetim olarak en büyük hedefimiz sürdürülebilir ekonomi. Biz bununla alakalı dersimizi iyi çalıştık. İlerleyen süreçte camianın gücünü de kullanarak, Trabzonspor'a ciddi katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesini sağlayacağız." sözlerini kullandı.



Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör konusunda gelen sorusu karşısında şu anda görüştükleri bir isim olmadığını söyledi ve, "Tüm Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinin onayıyla beraber karar verilecek. Trabzonspor yönetim kurulu ilk toplantısını bu akşam yapacak. Bu konuyla ilgili çalışmaya başlayacağız. Önemli bir karar, 1-2 günde verilecek bir karar değil. Trabzonspor tüm bu işleri yaparken, yarışmak zorunda. Burada da en önemli konu teknik direktör konusu. Aceleci olmayacağız. Doğru karar vermek zorundayız. Kendi aramızda, camianın büyükleriyle görüşeceğiz. Hata yapmamak için bu konuyu kendi aramızda çok iyi değerlendirip, daha sonra açıklamayı yapacağız. Şu anda hocamız Orhan Hoca. Takımın başında, takımı çalıştırıyor. Biz de ilk yönetim toplantısında sonra açıklamayı yapacağız cevabını verdi." cevabını verdi.



Doğan, "Abdullah Avcı'ya tekrar gidecek misiniz?" şeklinde yöneltilen soruya, "Geçen açıklamamda belirttim, Abdullah Avcı'nın da, bizim de öyle bir düşüncemiz yok." diye cevap verdi.







