Trabzonspor'dan maç sonu paylaşım!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Maçın ardından Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda, "'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK." denildi.
Öte yandan Trabzonspor Kulübü, daha sonra da sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürdü.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
Maçın ardından Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda, "'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK." denildi.
Öte yandan Trabzonspor Kulübü, daha sonra da sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürdü.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı: