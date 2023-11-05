Trabzonspor'dan maç sonu paylaşım!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maç sonrası, "VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK." paylaşımı yaptı.

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Trabzonspor'dan maç sonu paylaşım!
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04 Kasım 2023 21:11
Son güncelleme 05 Kasım 2023 02:20
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Maçın ardından Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda, "'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK." denildi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, daha sonra da sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürdü.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
















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