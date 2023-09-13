Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık anlaşma yaptı.
NK Osijek ile sözleşmesini fesheden ve bordo-mavili takıma imza atan Karadağlı futbolcu, geleceğe yatırım olarak görülüyor.
Bu sezonu farklı bir takımda geçirmesi, gelişimi yeterli görüldüğünde A takıma dahil olması bekleniyor.
Trabzonspor, oyuncuya bu sezon 65 bin Euro, gelecek yıl 70 bin Euro maaş verecek. Opsiyonun kullanması halinde 2024-25 sezonunda 250 bin Euro, 2025-26'da 300 bin Euro ödeme yapılacak. Menajerine de yüzde 5 ücret ödenecek.
NK Osijek ile sözleşmesini fesheden ve bordo-mavili takıma imza atan Karadağlı futbolcu, geleceğe yatırım olarak görülüyor.
Bu sezonu farklı bir takımda geçirmesi, gelişimi yeterli görüldüğünde A takıma dahil olması bekleniyor.
Trabzonspor, oyuncuya bu sezon 65 bin Euro, gelecek yıl 70 bin Euro maaş verecek. Opsiyonun kullanması halinde 2024-25 sezonunda 250 bin Euro, 2025-26'da 300 bin Euro ödeme yapılacak. Menajerine de yüzde 5 ücret ödenecek.