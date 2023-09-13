Trabzonspor'dan geleceği yatırım transferi!

Trabzonspor'da Ognjen Bakic transferi geleceği yatırım olarak görülüyor. Bjelica'nın eski öğrencisinin sezonu farklı bir kulüpte geçirmesi bekleniyor. Gelişimi yeterli görülürse, A takıma dahil edilecek.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'dan geleceği yatırım transferi!
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13 Eylül 2023 09:36
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık anlaşma yaptı.

NK Osijek ile sözleşmesini fesheden ve bordo-mavili takıma imza atan Karadağlı futbolcu, geleceğe yatırım olarak görülüyor.

Bu sezonu farklı bir takımda geçirmesi, gelişimi yeterli görüldüğünde A takıma dahil olması bekleniyor.

Trabzonspor, oyuncuya bu sezon 65 bin Euro, gelecek yıl 70 bin Euro maaş verecek. Opsiyonun kullanması halinde 2024-25 sezonunda 250 bin Euro, 2025-26'da 300 bin Euro ödeme yapılacak. Menajerine de yüzde 5 ücret ödenecek.

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