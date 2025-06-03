Trabzonspor'dan dev transfer operasyonu!

Trabzonspor, yeni sezonda 6 bölgeye transfer yaparak kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte o isimler...

calendar 03 Haziran 2025 09:40
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan dev transfer operasyonu!
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Trendyol Süper Lig'de sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

6 MEVKİYE TAKVİYE

Teknik direktör Fatih Tekke, gelecek sezon için kadroya 6 bölgeye transfer yapılmasını istiyor. Bu bölgeler arasında forvet, kanat, 2 orta saha, stoper ve sol bek öne çıkıyor. Transfer planlamasında öncelik, orta saha, forvet ve kanat transferlerine verilmiş durumda. Stoper ve sol bek için ise daha temkinli adımlar atılıyor. Fatih Tekke, her basın toplantısında "Net ve hazır oyuncular almalıyız" diyerek kararlılığını ortaya koyarken, yönetimle birlikte yoğun mesai başladı. Dün Başkan Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke, İstanbul'da buluşarak transfer yol haritasını belirledi. 



FORVETTE HEDEF ONUACHU

Forvet için listenin ilk sırasında Onuachu yer alıyor. 2.01'lik dev golcüyle prensipte anlaşma sağlanırken, Southampton ile yürütülen pazarlıklar 5 milyon Euro bonservisle sonuçlandırılmak isteniyor. Görüşmeler olumlu seyrediyor.

KANATTA ÖNCELİK CERNY

Kanat transferinde ise Cerny öncelikli hedef. Bouanga ve birkaç isim daha alternatif olarak listede yer alıyor. Orta saha için Paredes ve Palalic gibi üst düzey isimler için yoklama yapılmış ancak olumlu yanıt alınamamış durumda.

ZAFEIRIS GÜNDEMDE

Slavia Prag forması giyen Zafeiris için kulüpler arasında temaslar sürüyor. Başkan Doğan ve Fatih Tekke, kritik transferleri 15 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak kampa kadar sonuçlandırmayı hedefliyor. İkilinin oyuncularla ilgili görüşmelerde sürekli temas halinde olacağı ifade ediliyor. Öte yandan, kadroda düşünülmeyen oyuncuların takımdan ayrılıklarının da ay sonuna kadar netleştirilmesi planlanıyor. 


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