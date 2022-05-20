Spor Toto Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da, gözler Şampiyonlar Ligi için oluşturulacak kadroya çevrildi.



Başarıya giden yolda erken planlamanın öneminden bahseden Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon kampına transferlerin çoğunu yetiştirme hedefinde.



Bordo-mavililer, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da transfer planlamasına erkenden başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, golcü transferini gündemine aldı. Konuyla ilgili Belçika basınından da flaş bir iddia geldi.



Trabzonspor'un, dünyaca ünlü golcü Christian Benteke'yi kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu belirtildi.



SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTECEK



31 yaşındaki golcü oyuncunun İngiltere Ligi takımlarından Crystal Palace'tan bu yaz ayrılacağı belirtildi. Benteke için Standard Liege ile yarışan Fırtına'nın transferde önde olduğu yazıldı. 1.90 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.



Benteke, bu sezon Palace'ta 30 maça çıktı. Yıldız forvet, 30 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti. Benteke'nin 30 mücadelede görev almasına karşın ilk 11'de başlama oranının düşük olduğu ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.



Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi kozuyla bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.



ANTALYASPOR DA TALİP



Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor ile Nuri Şahin yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Antalyaspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarında karşı karşıya geldiler.



Crystal Palace forması giyen Cristian Benteke için iki takımın da ilgilendiği iddia edildi.















