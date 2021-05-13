Trabzonspor'dan Barış harekatı!

Trabzonspor, Ankara Keçiörengücü'nün sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz için 5 milyon TL ödemeyi göze aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Barış harekatı!
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13 Mayıs 2021 09:53
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, TFF 1. Lig'de bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yapan sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz için harekete geçti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi.

Daha önceki girişimlerde 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi.

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış için Trabzonspor'un 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor. 

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