Trabzonspor'da Umut Bozok'a şans doğdu

Trabzonspor'da takımdan gönderilmesi düşünülen Umut Bozok'a gün doğdu. Abdullah Avcı, Umut'u kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Umut Bozok'a şans doğdu
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03 Mart 2024 11:45
Trabzonspor'da ara transfer döneminde kadro dışı bırakılan, sonrasında takım bulamayınca affedilen Umut Bozok için şans anı...

Bordo-mavili takımda kolunda kırık meydana gelen Paul Onuachu en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Onun yerine Enis Destan 1. forvet olmaya devam edecek.

Umut Bozok'un ise bu süreçte kulübe hamlesi şeklinde oyuna girmesi bekleniyor. Eğer Umut iyi bir performans sergileyip, skora katkı sağlarsa ilk 11'de de başlayabilir.

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