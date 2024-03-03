Trabzonspor'da Umut Bozok'a şans doğdu

Trabzonspor'da ara transfer döneminde kadro dışı bırakılan, sonrasında takım bulamayınca affedilen Umut Bozok için şans anı...
Bordo-mavili takımda kolunda kırık meydana gelen Paul Onuachu en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Onun yerine Enis Destan 1. forvet olmaya devam edecek.
Umut Bozok'un ise bu süreçte kulübe hamlesi şeklinde oyuna girmesi bekleniyor. Eğer Umut iyi bir performans sergileyip, skora katkı sağlarsa ilk 11'de de başlayabilir.
Bordo-mavili takımda kolunda kırık meydana gelen Paul Onuachu en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Onun yerine Enis Destan 1. forvet olmaya devam edecek.
Umut Bozok'un ise bu süreçte kulübe hamlesi şeklinde oyuna girmesi bekleniyor. Eğer Umut iyi bir performans sergileyip, skora katkı sağlarsa ilk 11'de de başlayabilir.
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