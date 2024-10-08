Trabzonspor'da teselli Banza!

Trabzonspor, sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirirken yeni transferlerden Simon Banza'nın performansı bordo-mavililer için teselli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da teselli Banza!
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08 Ekim 2024 10:51
Trabzonspor, 8 haftanın geride kaldığı ligde teknik adam değişikliği ve sadece 9 puan toplaması ile zayıf bir grafik çizdi. Ancak bu kötü günlerin en olumlu çıkışı yeni transfer Simon Banza oldu.

Braga'dan 2 milyon Euro'ya kiralanan Demokratik Kongolu santrfor, takımı da ayakta tutan isimler arasında. Beşiktaş, Gaziantep, Konya ve Hatayspor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan ve geride kalan 4 maçlık Trabzonspor kariyerinde 3 gol bulan oyuncu, yenilgi yüzü görmedi.

SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO

Konya karşısındaki iki golünün ardından Hatayspor maçında da ağları sarsan Banza, son iki karşılaşmada 3 gol buldu. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak hesaplanırken Braga kulübü serbest kalma bedelini ise 40 milyon Euro olarak belirledi.

Şenol Güneş'in, performansından memnun olduğu futbolcu ile sık sık görüşerek fizik gücünü daha da yukarı çekmek istediği öğrenildi.

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